Овнам варто прагнути більшого, а в Раків - можливі проблеми: гороскоп за картами Таро на 15 квітня 2024 року

Карти Таро допомагають краще себе зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 15 квітня 2024 року розповідає, що Близнятам варто прагнути більшого, а Ракам потрібно очікувати обмежень.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 15 квітня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Світ"

Насолоджуйтеся гармонією. У стосунках все буде чудовим. На роботі прагніть більшого.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева мечів"

Проявіть інтелектуальну складову. У любові не робіть боляче партнеру. Продемонструйте розум на роботі.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж мечів"

Прагніть більшого. У любові очікуйте на нові виклики. На роботі доведеться захищати свій проєкт.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Очікуйте обмежень. У стосунках варто допомагати одне одному. На роботі - можливі проблеми.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка кубків"

Точно вирішіть, що ви хочете. У любові не женіться за всіма цілями відразу. А в русі кар'єрними сходами пам'ятайте, що краще "синиця в руках".

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно відпочивати час від часу. У стосунках краще взяти паузу. А на роботі слід запланувати відпустку.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Король кубків"

Прислухайтеся до мудрих порад. У любові рухайтеся разом до спільної мети. Дійте активніше на роботі.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Сила"

Продемонструйте силу. У стосунках проявіть характер. А на роботі - професіоналізм.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший час для укладання угод. У стосунках час вийти на новий рівень. На роботі помізкуйте над новий проєктом.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка кубків"

Проявіть душевне тепло. У любові замисліться над дружбою. На роботі шукайте однодумців.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Десятка кубків"

Все складається чудово. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі знайдіть вірних та щирих колег.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Закохані"

Рухайтеся одне одного. У коханні прагніть кращого. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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