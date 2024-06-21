Овнам варто прагнути стабільності, а Тельцям слід попрацювати над своїми бажаннями: гороскоп за картами Таро на 21 червня 2024 року

Карти Таро озвучують підказку небес.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 червня 2024 року розповідає, що Терезам слід опанувати себе, а Ракам - поринути у почуття.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 червня 2024 для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Король пентаклів"
Потрібно раціонально використовувати фінанси. У стосунках прагніть стабільності. А на роботі - успіх не за горами.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Працюйте над своїми бажаннями. У стосунках обирайте стабільного партнера. На роботі просувайтеся до успіху.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Десятка мечів"
Вам хочуть зробити боляче. У стосунках потрібно знайти тиху гавань. А на роботі навчитися оборонятися.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Туз кубків"
Пориньте у почуття. У стосунках дійте активно. На роботі шукайте однодумців та партнерів, які близькі вам за духом.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Туз мечів"
Розум - ось ваша основна зброя. У любові дійте виважено. У робочих справах очікуйте на нові виклики.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Шістка мечів"
Попереду вас очікують випробування. У стосунках не стійте на місці. На роботі проявіть силу і професіоналізм.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Все тече. Все змінюється. У стосунках опануйте себе. На роботі підготуйте запасний варіант.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Король кубків"
Зрозумійте, що ви хочете від стосунків. У коханні не згадуйте минулі стосунки. На роботі дослухайтеся до порад мудрих чоловіків.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Трійка кубків"
Не забувайте про маленькі радощі життя. У стосунках варто вирушити на побачення, а на роботі час для корпоративу.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Десятка пентаклів"
Справа покращується. У стосунках насолоджуйтеся тим, що маєте. А на роботі стабільно рухайтеся до успіху.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Десятка кубків"
Час для щастя близько. У стосунках пориньте у почуття. А на роботі додайте драйву.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Закохані"
Вам необхідне партнерство. У коханні йдіть одне до одного. А у русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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