Овнам варто дослухатися до інтуїції, а Близнятам - не робити помилок: гороскоп за картами Таро на 26 вересня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 26 вересня 2023 року розповідає, що Ракам слід пробивати шлях до успіху, а Левам — відкрити серце.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 26 вересня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева кубків"

Рухайтеся назустріч своєму серцю. У стосунках прислухайтеся до інтуїції. А на роботі будьте обережними з власними емоціями - вони можуть заважати.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Повішений"

Змініть своє ставлення до ситуації. У коханні все може перевернутися з ніг на голову. На роботі потурбуйтеся про запасний варіант.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Страшний суд"

Навчіться відповідати за свої слова та вчинки. У стосунках пам'ятайте і про почуття другої половинки. На роботі не наробіть помилок.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз мечів"

Пробивайте шлях до успіху вашим інтелектом. У стосунках займіться чимось цікавим разом. А на роботі продемонструйте професіоналізм та впертість.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар кубків"

Відкривайте іноді своє серце. У любові робіть приємні сюрпризи другій половинці. На роботі дослухайтеся до порад внутрішнього голосу.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Справедливість"

Ставтеся до людей так, якби хотіли, щоб ставилися до вас. У стосунках збалансуйте почуття і розум. На роботі уникайте конфліктів.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Самітник"

Настав час замислитися над своїм життя. У стосунках візьміть паузу. А на роботі вам необхідний відпочинок.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Імператриця"

Слухай свого тіла і свого серця. У любові почуйте голос інтуїції. А на роботі знайдіть однодумців.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

Не створюйте собі проблем. У стосунках не варто конфліктувати. На роботі з'явиться чимало нових викликів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Буде боляче, але ви знаєте як діяти далі. У стосунках не заплющуйте очі на очевидне. На роботі з'являться конфліктні ситуації.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду - чимало нових відкриттів. У стосунках відкривайте нові грані. У робочих питання спробуйте щось нове.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Здобувайте нові вершини. У стосунках пройдіть перевірку на міцність. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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