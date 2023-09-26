Овнам варто дослухатися до інтуїції, а Близнятам - не робити помилок: гороскоп за картами Таро на 26 вересня 2023 року

Карти Таро підказують, що робити далі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 26 вересня 2023 року розповідає, що Ракам слід пробивати шлях до успіху, а Левам — відкрити серце.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 26 вересня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Королева кубків"
Рухайтеся назустріч своєму серцю. У стосунках прислухайтеся до інтуїції. А на роботі будьте обережними з власними емоціями - вони можуть заважати.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Повішений"
Змініть своє ставлення до ситуації. У коханні все може перевернутися з ніг на голову. На роботі потурбуйтеся про запасний варіант.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Страшний суд"
Навчіться відповідати за свої слова та вчинки. У стосунках пам'ятайте і про почуття другої половинки. На роботі не наробіть помилок.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Туз мечів"
Пробивайте шлях до успіху вашим інтелектом. У стосунках займіться чимось цікавим разом. А на роботі продемонструйте професіоналізм та впертість.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Лицар кубків"
Відкривайте іноді своє серце. У любові робіть приємні сюрпризи другій половинці. На роботі дослухайтеся до порад внутрішнього голосу.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Справедливість"
Ставтеся до людей так, якби хотіли, щоб ставилися до вас. У стосунках збалансуйте почуття і розум. На роботі уникайте конфліктів.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Самітник"
Настав час замислитися над своїм життя. У стосунках візьміть паузу. А на роботі вам необхідний відпочинок.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Імператриця"
Слухай свого тіла і свого серця. У любові почуйте голос інтуїції. А на роботі знайдіть однодумців.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "П'ятірка жезлів"
Не створюйте собі проблем. У стосунках не варто конфліктувати. На роботі з'явиться чимало нових викликів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Вісімка мечів"
Буде боляче, але ви знаєте як діяти далі. У стосунках не заплющуйте очі на очевидне. На роботі з'являться конфліктні ситуації.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду - чимало нових відкриттів. У стосунках відкривайте нові грані. У робочих питання спробуйте щось нове.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Здобувайте нові вершини. У стосунках пройдіть перевірку на міцність. У русі кар'єрними сходами не робіть зупинок.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.
Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.
Читайте також: