Овнам варто розслабитися, а Ракам - виходити на новий рівень: гороскоп за картами Таро на 30 листопада 2023 року

Карти Таро дозволяють глибше зазирнути у підсвідомість.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 листопада 2023 року розповідає, що Рибам варто трішки перечекати, а Близнятам потрібно захищати свою територію.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 листопада 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Дев'ятка кубків"
Варто насолоджуватися тим, що маєте. У стосунках розслабтеся. На роботі не перенавантажуєтеся.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "П'ятірка пентаклів"
Можливі обмеження. На роботі варто замислитися про кращий фінансовий результат. А в стосунках не звинувачувати одне одного.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Варто захищати свою територію. У стосунках можливі нові виклики. А на роботі - випробування.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Час укладати договори. У стосунках виходьте на вищий рівень. А на роботі спробуйте здобути більше клієнтів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Справедливість"
Шукайте баланс. У стосунках знайдіть баланс між емоціями та розумом. На роботі не забувайте про впевненість у своїх силах.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Паж мечів"
Проявіть силу свого інтелекту. У стосунках рухайтеся вперед. На роботі пробивайте шлях розумом.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, що робити. Проте не робите цього у стосунках. На роботі очікуйте нових викликів.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Верховна жриця"
Прислухайтеся до своєї інтуїції. На роботі уникайте проблем. У стосунках розвивайте жіночність (це порада і чоловікам, і жінкам).
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Колісниця"
Настав час рухатися. У любові дійте активніше. На роботі потрібно вирушати в дорогу.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Королева мечів"
Проявіть інтелектуальну складову. У стосунках можливі дебати. На роботі продемонструйте професіоналізм.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Паж кубків"
У стосунках час розвиватися. У роботі виходьте на новий рівень. Час дорослішати.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка мечів"
Буде важко. У любові будуть нові виклики. На роботі зараз краще перечекати важкий період.
Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.
Читайте також: