Овнам варто сміливо рухатися вперед, а Ракам слід заспокоїтися: гороскоп за картами Таро на 27 грудня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 27 грудня 2023 року розповідає, що Дівам потрібно більше працювати, а Скорпіонам - не загрузнути у минулому.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 27 грудня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. На роботі - досягайте успіху. У стосунках прагніть щирості.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Ієрофант"

Хороший день для укладання договорів. У стосунках прагніть довіри. А на роботі знайдіть однодумців.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Доведеться від чогось позбавитися, щоб рухатися далі. На роботі потрібно перепочити. У стосунках потрібно зрозуміти, що ви хочете далі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно заспокоїтися. У стосунках додайте затишку. А на роботі вирушайте у тривалу відпустку.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Туз пентаклів"

Ситуація складається якнайкраще. У стосунках потрібно розслабитися. На роботі очікуйте на підвищення.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте гідно та отримаєте результат. На роботі надихайтеся справою, якою ви робите. У любові додайте пристрасті.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Перед вами відкриваються нові можливості, час ними скористатися. У стосунках розпочніть новий період. На роботі замисліться над новим проєктом.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка кубків"

Повертайся до минулого, але не застрягайте у ньому. У стосунках прагніть розвитку. На роботі опануйте нові навички та вміння.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Рухайтеся до нових перемог. У стосунках прагніть перемоги. На роботі дійте активніше.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Місяць"

Приховане може стати явним. На роботі опирайтеся проблемам. У стосунках вам можуть зробити боляче.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз жезлів"

Додайте енергію в усі сфери вашого життя. У стосунках сміливо рухайтеся вперед. На роботі додайте пристрасті до праці.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Перед вами відкривається цілий світ. У стосунках очікуйте на щось більше. На роботі дійте з розумом.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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