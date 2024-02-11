Овнам варто взяти паузу у стосунках, а Близнятам - діяти з усіх сил: гороскоп за картами Таро на 11 лютого 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 лютого 2024 року розповідає, що Близнятам варто діяти з усіх сил, а Леви можуть відчути гіркоту втрати.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 лютого 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Самітник"

Ваші роздуми вам допоможуть. У стосунках не завадить взяти паузу. Щодо роботи, то краще вичікати.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Верховна жриця"

Вам допоможе внутрішня мудрість. У коханні прислухайтеся до інтуїції. Щодо коштів, то варто дослухатися до порад внутрішнього голосу.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз жезлів"

Дійте з усіх сил. У коханні покажіть вашу пристрасть. Щодо фінансів, то за їх здобування треба братися енергійно.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Вас може огорнути розчарування. У стосунках остерігайтеся болі. У сфері фінансів іноді треба відійти убік, щоб побачити цілісну картину.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "П’ятірка кубків"

Вас може оточити гіркота втрати. У коханні можливі нові повороти. Щодо кар’єри, то зараз не найкращий час для її розвитку.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "П’ятірка пентаклів"

Час затягнути паски. У любові може настати період журби. З фінансами зараз краще не жартувати.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Потрібно перепочити та віддихатися. У любові варто трішки зачекати. Щодо фінансів, то варто розробити чіткий план подальших дій.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Правосуддя"

Дійте розсудливо. У коханні урівноважте ситуацію з емоціями. На роботі дійте зважено.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж жезлів"

Довіртеся вогню, який горить всередині вас. Щодо любові, то варто продемонструвати вашу пристрасть. У фінансових питаннях слід діяти енергійно.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Не робіть проблеми там, де її немає. У стосунках уникайте сварок. Щодо фінансів, то намагайтеся не потрапити у грошову пастку.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева мечів"

Дійте розумно. У стосунках прислухайтеся до голосу розуму. Щодо коштів, то скористайтеся порадою мудрої жінки.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте нагороду за свою працю. У стосунках очікуйте на приємні речі. Щодо руху кар’єрними сходами, то тут можливі нові здобутки.

Також читайте Астрологічний прогноз на 11 лютого

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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