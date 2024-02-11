Овнам варто взяти паузу у стосунках, а Близнятам - діяти з усіх сил: гороскоп за картами Таро на 11 лютого 2024 року

Карти Таро дозволяють пізнати себе краще.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 лютого 2024 року розповідає, що Близнятам варто діяти з усіх сил, а Леви можуть відчути гіркоту втрати.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 лютого 2024 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Самітник"
Ваші роздуми вам допоможуть. У стосунках не завадить взяти паузу. Щодо роботи, то краще вичікати.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Верховна жриця"
Вам допоможе внутрішня мудрість. У коханні прислухайтеся до інтуїції. Щодо коштів, то варто дослухатися до порад внутрішнього голосу.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Туз жезлів"
Дійте з усіх сил. У коханні покажіть вашу пристрасть. Щодо фінансів, то за їх здобування треба братися енергійно.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Вас може огорнути розчарування. У стосунках остерігайтеся болі. У сфері фінансів іноді треба відійти убік, щоб побачити цілісну картину.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "П’ятірка кубків"
Вас може оточити гіркота втрати. У коханні можливі нові повороти. Щодо кар’єри, то зараз не найкращий час для її розвитку.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "П’ятірка пентаклів"
Час затягнути паски. У любові може настати період журби. З фінансами зараз краще не жартувати.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Потрібно перепочити та віддихатися. У любові варто трішки зачекати. Щодо фінансів, то варто розробити чіткий план подальших дій.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Правосуддя"
Дійте розсудливо. У коханні урівноважте ситуацію з емоціями. На роботі дійте зважено.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Паж жезлів"
Довіртеся вогню, який горить всередині вас. Щодо любові, то варто продемонструвати вашу пристрасть. У фінансових питаннях слід діяти енергійно.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "П’ятірка жезлів"
Не робіть проблеми там, де її немає. У стосунках уникайте сварок. Щодо фінансів, то намагайтеся не потрапити у грошову пастку.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Королева мечів"
Дійте розумно. У стосунках прислухайтеся до голосу розуму. Щодо коштів, то скористайтеся порадою мудрої жінки.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Ви отримаєте нагороду за свою працю. У стосунках очікуйте на приємні речі. Щодо руху кар’єрними сходами, то тут можливі нові здобутки.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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