Овнам варто замислитися про партнерство, а Тельцям знайти дружбу: гороскоп за картами Таро на 21 січня 2025 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 січня 2025 року розповідає, що Овнам слід замислитися про партнерство, а у Близнят розпочинається щасливий період.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 січня 2025 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Час замислитися про партнерство. У стосунках перейдіть на новий рівень. Шукайте однодумців на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка кубків"

У стосунках шукайте дружбу. А в дружбі прагніть любові. Долучіть друзів до спільної справи.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Десятка кубків"

Починається щасливий період. Шукайте гармонію у коханні. А бізнес налагодиться.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не женіться за всім і відразу. У стосунках оберіть лише один шлях, а у робочих питаннях - один вектор руху.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Рухайтеся вперед і вперед. У коханні очікуйте приємних сюрпризів, а на роботі — легких перемог.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж кубків"

Прислухайтеся до голосу серця. У стосунках довіряйте своїй інтуїції. Додайте почуттів на роботі.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Паж жезлів"

Розум — ваша основа.У любові обирайте розумний варіант розвитку подій. Проявіть інтелект у русі кар'єрними сходами.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Двійка пентаклів"

Баланс — ось про що зараз треба піклуватися. У любові шукайте гармонію, а на роботі не переливайте з пустого в порожнє.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Закохані"

Це карта, яку хочуть побачити всі. У стосунках сьогодні можна розчинитися в любові. А на роботі шукайте партнерів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Двійка мечів"

Ви знаєте, як діяти. У стосунках може бути боляче. А на роботі нові здобутки доведеться отримувати розумом-мечем.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сімка жезлів"

Доведеться захищати своє. У коханні бийтеся за любов. А на роботі відстоюйте свою позицію.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Попереду — труднощі. Закрийте своє серце від болю у стосунках. А в робочих моментах доведеться заощаджувати.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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