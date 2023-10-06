Овнам варто знайти підтримку, а Близнятам варто проявляти професіоналізм: гороскоп за картами Таро на 6 жовтня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 6 жовтня 2023 року розповідає, що Рибам треба шукати опору на роботі, а Левів можуть образити.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 6 жовтня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка кубків"

Шукайте тих, хто вас підтримає. У стосунках не забувайте про дружні емоції. На роботі заплануйте подальший розвиток.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Рухайтеся вперед. У любові додайте драйву. На роботі дійте активніше.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - основна ваша зброя. У стосунках не забувайте про біль. На роботі проявіть професіоналізм.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз кубків"

Стрибайте у пристрасть. У любові наважтеся на більше. На роботі не приховуйте почуттів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть образити. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі спробуйте захистити свою позицію.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Ви заганяєте себе в межі. У любові зайві емоції вам заважатимуть. На роботі дійте так, щоб не створювати собі проблем.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Сила"

Продемонструйте силу. У любові проявіть характер. А на роботі - професіоналізм.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Працюйте та отримаєте результат. У стосунках проявіть вдячність. А русі кар'єрними сходами сміливо долайте виклики.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові більше довіряйте партнеру. Сподівайтеся на краще на роботі.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Король пентаклів"

Можете досягнути того, чого прагнете - головне - докласти зусиль. Рухайтеся вперед у стосунках. На роботі варто обрати ціль для розвитку.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

Працюйте над вашими ідеями. У любові дійте активніше. На роботі працюйте з усіх сил.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Сімка мечів"

Не відчувайте себе обкраденими. У любові вам можуть зробити боляче. Шукайте більше опори на роботі.

Також читайте Астрологічний прогноз на 31 грудня

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.