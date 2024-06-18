Овнам варто зробити паузу, а Близнятам - гідно працювати: гороскоп за картами Таро на 18 червня 2024 року

Карти Таро дозволяють поглянути на ситуацію під іншим кутом.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 жовтня 2021 року розповідає, що Рибам треба пам'ятати, що все змінюється, а Тільцям - прагнути більшого.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Двійка мечів"
Буде важко. У стосунках не ображайте другу половинку. Зробіть паузу в роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Паж мечів"
Інтелект - ось ваша основна зброя. У коханні прагніть більшого. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Гідно працюйте та отримаєте результат. Заплануйте щось хороше на цей день. На роботі насолодіться відпочинком.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Дев'ятка кубків"
Ви досягнули чимало. Тому сьогодні потрібно розслабитися. На роботі не очікуйте нових викликів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Королева мечів"
Захищайте свої позиції. У коханні закрийте ваше серце. Помізкуйте над викликами на роботі.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Колісниця"
Рухайтеся вперед. Вирушайте у подорож з другою половинкою. На роботі зараз все складається якнайкраще.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Час виходити на нових рівень. У стосунках очікуйте приємних сюрпризів. А на роботі - підвищення.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Король кубків"
Працюйте над почуттями. У коханні дозвольте собі більше. На роботі час зрозуміти, що робити далі.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Десятка кубків"
Насолоджуйтеся усім. У стосунках цінуйте те, що маєте. На роботі - все чудово.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Коханці"
Шукайте дружнє плече. У стосунках не забувайте про дружбу. Шукайте однодумців на роботі.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Освойте щось нове. У любові варто працювати над почуттями. На роботі не забувайте вчитися.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Все змінюється. Пам'ятайте, що стосунки можна втратити. На роботі - дивіться під ноги.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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