Овнам варто зробити паузу, а Близнятам - гідно працювати: гороскоп за картами Таро на 18 червня 2024 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 1 жовтня 2021 року розповідає, що Рибам треба пам'ятати, що все змінюється, а Тільцям - прагнути більшого.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 1 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка мечів"

Буде важко. У стосунках не ображайте другу половинку. Зробіть паузу в роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж мечів"

Інтелект - ось ваша основна зброя. У коханні прагніть більшого. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар пентаклів"

Гідно працюйте та отримаєте результат. Заплануйте щось хороше на цей день. На роботі насолодіться відпочинком.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Дев'ятка кубків"

Ви досягнули чимало. Тому сьогодні потрібно розслабитися. На роботі не очікуйте нових викликів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Королева мечів"

Захищайте свої позиції. У коханні закрийте ваше серце. Помізкуйте над викликами на роботі.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Колісниця"

Рухайтеся вперед. Вирушайте у подорож з другою половинкою. На роботі зараз все складається якнайкраще.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Час виходити на нових рівень. У стосунках очікуйте приємних сюрпризів. А на роботі - підвищення.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте над почуттями. У коханні дозвольте собі більше. На роботі час зрозуміти, що робити далі.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Десятка кубків"

Насолоджуйтеся усім. У стосунках цінуйте те, що маєте. На роботі - все чудово.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Коханці"

Шукайте дружнє плече. У стосунках не забувайте про дружбу. Шукайте однодумців на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Освойте щось нове. У любові варто працювати над почуттями. На роботі не забувайте вчитися.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Все змінюється. Пам'ятайте, що стосунки можна втратити. На роботі - дивіться під ноги.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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