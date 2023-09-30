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Овни загрузнуть в робочих питаннях, а Ракам варто замислитися про віру: гороскоп за картами Таро на 30 вересня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Овни загрузнуть в робочих питаннях, а Ракам варто замислитися про віру: гороскоп за картами Таро на 30 вересня 2023 року

Карти Таро озвучують підказки долі

Карти Таро дозволяють зрозуміти, що робити далі

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 30 вересня 2023 року розповідає, що Водоліям варто слухати інтуїцію, а Левам не відмовлятися від подарунків долі. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 30 вересня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Ви відчуваєте важкість. У стосунках відчуватиметься напруга. Ви загрузнете у робочих питаннях.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Двійка пентаклів"

Шукайте баланс. У любові урівноважте серце та розум. У робочих питаннях шукайте фінансову вигоду. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж кубків"

Ви спроможні на більше. У стосунках ширше розкрийте серце. А у русі кар'єрними сходами прислухайтеся до підказок внутрішнього голосу. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Ієрофант"

Замисліться про віру. Чи ви вірите у розвиток ваших стосунків? Для покращення роботи знайдіть те, що вас буде надихати. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонує доля. У шаленому темпі життя знайдіть час для перепочинку з друзями. А на роботі не показуйте свій кепський характер. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Страшний суд"

Всьому є ціна. Пам'ятайте, що за успіх в стосунках можна заплатити громадським осудом. Перевірте документи на помилки на роботі. 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз мечів"

Інтелект - ваш величезний здобуток. Прорахуйте розвиток ваших стосунків. У робочих момент використовуйте свій розум у якості зброї. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Лицар кубків"

Хороший день для любовних утіх. Стрибайте у вир пристрасті з головою. На роботі додайте драйву. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Справедливість"

Не ображайте інших. У стосунках замисліться над тим, що ви віддаєте у ці стосунки. На роботі знайдіть точку опори. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Самітник"

Йдіть у глибину своєї душі. У стосунках зрозумійте, що ви хочете насправді. У русі кар'єрними сходами краще пригальмувати. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Верховна жриця"

Розвивайте свою жіночу сутність. У любові слухайте інтуїцію. На роботі шукайте власне "жіноче коло". 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Четвірка пентаклів"

Міцно стійте на ногах. У любові шукайте більшої підтримки. На роботі уникайте підступних шахраїв. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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Дата публікації
Перегляди
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