П'ятниця, 13-го 2023 року: три сильні езотеричні ритуали

В езотеричних практиках п'ятниця 13-го може розглядатися як час для різних ритуалів та практик, спрямованих на приведення удачі, захисту і покращення життя. Ось кілька сильних езотеричних ритуалів, пов'язаних із п'ятницею 13-м.

Ритуал призначення мети: Місяць повинен бути в стадії зростання.

Відвідайте тихе місце в природі або створіть спокійну атмосферу вдома.

Запали свічку, символізуючи світло вашої душі та надію.

Сфокусуйтеся на своїх цілях, бажаннях та прагненнях.

Запишіть свої цілі на папері та посвяти їх за допомогою запаленої свічки.

Думайте позитивно та вірте в свою здатність досягти своїх мет. Ритуал очищення та відчуття захищеності: Використовуйте ефірні олії (лаванда, розмарин) для очищення енергійного поля.

Закрийте очі та уявіть, як ваше тіло оточується світловим щитом, який відштовхує негативну енергію та забезпечує вас захищеними.

Прочитайте афірмації або молитви, які вас обнадіяють і надають вам захист. Ритуал залучення вдачі та процвітання: Запали свічку зеленого або золотого кольору, які символізують вдачу та процвітання.

Розмістіть банкноти або монети біля свічки.

Визначте свої фінансові або особисті цілі та міркуйте про те, як вони втілюються.

Подякуйте за всі блага, якими ви вже користуєтеся, та висловіть свої наміри для майбутнього.

Пам'ятайте, що ці ритуали базуються на езотеричних віруваннях і не мають наукового підґрунтя. Вони можуть бути корисні для підвищення психологічного комфорту та позитивного сприйняття світу, але не гарантують жодних конкретних результатів. Кожна особа має власну індивідуальну спіраль переконань, і важливо ставитися до таких ритуалів з розумінням та відкритістю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні й сонячні затемнення 2023 року.

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