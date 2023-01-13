П'ятниця, 13-те, 2023: що можна та категорично не варто робити, забобони

П'ятницю, 13-те, ще називають днем неприємностей.
П'ятницю, 13-те називають популярною завдяки поширеним забобонам та міфам. Мовляв, у цей день слід бути постійно напоготові, готовим до будь-яких неприємностей.
Історія п'ятниці, 13-го
У медицині це розглядається як фобія, а психологи та психотерапевти називають це «параскаведекатріафобією» — острахом п'ятниці, 13-го.
Популярним поясненням історії п'ятниці, 13-го, поширеним у книжках з альтернативної історії та езотерики, є історія ордена тамплієрів. Мовляв, саме у п'ятницю 13 жовтня 1307 року французький король Філіп IV наказав заарештувати членів ордену, включаючи все його верховне керівництво та стратити. За переказами, вони прокляли короля.
У другій половині XX століття популяризації терміна «П'ятниця, 13-те» послужила також серія фільмів «П'ятниця, 13-те», перший із яких був знятий 1980 року.
П'ятниця, 13-те: що не можна робити
- експериментувати зі здоров'ям;
- бути вкрай обережними зі спортивними заняттями та підняттям ваги;
- перестаратися з прийманням рідини;
- планувати майбутнє;
- розповідати про сни;
- влаштовуватися на роботу;
- згадувати нечисть та демонів;
- ходити до лазні;
- сваритися;
- вчиняти необдумані вчинки;
- проходити під драбинами.
П'ятниця, 13-те: що можна робити:
- мисліть позитивно;
- загадайте бажання для себе та близьких.
П'ятниця, 13-те: забобони та прикмети
- Рослини не зростатимуть і родитимуть.
- Не можна вирушати в далеку дорогу — чекають неприємності в дорозі.
- Дати грошей у борг цього дня означає злякати грошову удачу.
- Не можна цього містичного дня думати ні про що погане, стоячи перед дзеркалом.
- Цього дня не можна веселитися, інакше може статися нещастя.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які забобони існую про п'ятницю, 13-те і чи потрібно боятися.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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