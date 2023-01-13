П'ятниця, 13-те, 2023: що можна та категорично не варто робити, забобони

П'ятницю, 13-те називають популярною завдяки поширеним забобонам та міфам. Мовляв, у цей день слід бути постійно напоготові, готовим до будь-яких неприємностей.

Історія п'ятниці, 13-го

У медицині це розглядається як фобія, а психологи та психотерапевти називають це «параскаведекатріафобією» — острахом п'ятниці, 13-го.

Популярним поясненням історії п'ятниці, 13-го, поширеним у книжках з альтернативної історії та езотерики, є історія ордена тамплієрів. Мовляв, саме у п'ятницю 13 жовтня 1307 року французький король Філіп IV наказав заарештувати членів ордену, включаючи все його верховне керівництво та стратити. За переказами, вони прокляли короля.

У другій половині XX століття популяризації терміна «П'ятниця, 13-те» послужила також серія фільмів «П'ятниця, 13-те», перший із яких був знятий 1980 року.

П'ятниця, 13-те: що не можна робити

експериментувати зі здоров'ям;

бути вкрай обережними зі спортивними заняттями та підняттям ваги;

перестаратися з прийманням рідини;

планувати майбутнє;

розповідати про сни;

влаштовуватися на роботу;

згадувати нечисть та демонів;

ходити до лазні;

сваритися;

вчиняти необдумані вчинки;

проходити під драбинами.

П'ятниця, 13-те: що можна робити:

мисліть позитивно;

загадайте бажання для себе та близьких.

П'ятниця, 13-те: забобони та прикмети

Рослини не зростатимуть і родитимуть.

Не можна вирушати в далеку дорогу — чекають неприємності в дорозі.

Дати грошей у борг цього дня означає злякати грошову удачу.

Не можна цього містичного дня думати ні про що погане, стоячи перед дзеркалом.

Цього дня не можна веселитися, інакше може статися нещастя.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які забобони існую про п'ятницю, 13-те і чи потрібно боятися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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