П'ятниця, 13-го: що треба робити і чого варто уникати

Дослідники вважають прикмету п'ятниці 13-го відносно недавнім явищем, що виник десь на рубежі XIX-XX століть.

П'ятниця, 13-го — так званий «день неприємностей», поширений завдяки численним забобонам та міфам, за якими саме в цей день слід бути постійно напоготові, готовим до будь-яких неприємностей; намагатися остерігатися усіляких невдач. У медицині такий набір прикмет розглядається як фобія, а психологи та психотерапевти називають це «параскаведекатріафобією» — острахом п'ятниці 13-го. Термін запропонований доктором Доналдом Доссеєм. За його словами, якщо ви зможете вимовити такий термін кілька разів без запинки, ваш страх перед п'ятницею 13 зникне сам собою.

П'ятниця, 13-го: історія

Популярним поясненням особливого ставлення до п'ятниці 13-го, поширеним у книгах з альтернативної історії та езотерики, є історія ордена тамплієрів. Саме у п'ятницю 13 жовтня 1307 року французький король Філіп IV наказав заарештувати членів ордена, включаючи все його верховне керівництво. В результаті процесу за звинуваченнями в брехні і богохульстві його членів орден був розпущений, а багато заарештованих у Франції тамплієрів були піддані тортурам і пізніше страчені. У тому числі через сім років у Парижі на острові Сіті були спалені живцем останній Великий магістр ордена Жак де Моле і Командор Нормандії Жофруа де Шарне. За переказами, перед смертю де Моле прокляв короля і всю династію Капетингів, що спостерігав за стратою. Цей сюжет ліг основою серії історичних романів французького письменника Моріса Дрюона.

Також читайте П'ятниця,13: чому за цим днем закріпилася лиха слава

У 1988 році була відзначена епідемія комп'ютерного вірусу Jerusalem, який був запрограмований на руйнівні дії, якщо активувався в п'ятницю 13-го. Вперше це сталося у п'ятницю 13 травня 1988 року. Цей чорний гумор був запозичений авторами деяких інших комп'ютерних вірусів.

П'ятниця, 13-го: міфологія

Згідно з популярним скандинавським міфом 12 богів зібралися на святкову вечерю в раю Валгалле, коли з'явився незапрошений 13 бог Локі. Локі наговорив Гальдра, сліпого бога пітьми, вбити стрілою з омели бога щастя та радості Бальдра. Коли бог щастя і радості помер, це стало днем, коли вся земля засумувала. Таким чином, у скандинавських культурах зміцнилося передчуття невдачі з числом 13. Інша версія походження забобони вказує на зв'язок між п'ятницею 13-го з місячним календарем, згідно з яким тринадцятий день починається повна фаза місяця.

Найімовірнішим походженням нещасного дня у п'ятницю 13-го є спільні поєднання забобонів у багатьох культурах за кількістю 13 або «чортової дюжини» та п'ятниці. П'ятниця вважається нещасливим днем, зокрема тому, що цього дня був розіп'ятий Ісус Христос. До того ж як свідчать деякі дослідники, розп'яття відбулося 13 числа місяця нісана єврейського календаря. Таким чином, за цією версією п'ятниця 13-го стала визначною датою, коли зі смертю сина божого у світі запанувало зло. До того ж саме в п'ятницю вночі за релігійними віруваннями перед єврейським суботнім шабатом ніби активізувалися темні сили і розпочинався сатанинський шабаш.

П'ятниця, 13-го: що не можна робити

операції;

починати нові справи та подорожі;

одружуватися;

веселитися;

давати і брати гроші у борг;

залазити на драбини або високі драбини;

сідає за кермо;

пити;

саджати рослини;

лихословити;

бажати зла;

розповідати про свої сновидіння.

П'ятниця, 13-го: що можна робити

доглядові процедури;

релакс;

медитацiї;

читання позитивної літератури;

перегляд доброго кіно;

неінтенсивний спорт;

похід у басейн;

провести вечір у родинному колі за чашкою чаю.

Читайте також:

Найпопулярніші прикмети і забобони серед українців