П'ятниця, 13-те вересня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

У п’ятницю, 13 вересня 2024 року, Місяць буде у знаку Овна, що може додати енергії та мотивації для нових починань

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на п'ятницю, 13-те вересня 2024 року розповідає, що у Овнів покращаться справи, а Близнята не мають боятися зробити перший крок.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на п'ятницю, 13-те вересня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Десятка кубків"

Справи покращаться. У стосунках ви досягнули чимало. На роботі варто замислитися над подальшим розвитком.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Десятка пентаклів"

Працюйте над фінансовим розвитком. У стосунках насолоджуйтеся близькістю. На роботі - сміливо рухайтеся вперед.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся роботи перший крок. Але в стосунках він має бути обґрунтованим. А на роботі започаткуйте новий проєкт.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сила"

Настав час продемонструвати силу. У стосунках урівноважте ваші почуття та розум. А на роботі варто проявити професіоналізм.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Справедливість"

Баланс - ключове слово нинішнього дня. У стосунках замисліться про "золоту середину". А на роботі озирніться довкола і зробіть певні висновки.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Паж мечів"

Буде важко, але ви впораєтеся. У стосунках краще не ображати другу половинку. На роботі потрібно виявити ворогів.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули успіху. У стосунках насолоджуйтеся почуттями. А на роботі - власним розвитком.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "'Лицар пентаклів"

Час починати щось нове. У стосунках замисліться разом над фінансовим розвитком. А на роботі сміливо просувайтеся вперед.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно перепочити. У стосунках візьміть паузу, а на роботі - відгул або відпустку.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Дев'ятка жезлів"

Не варто брати на себе справ більше, ніж ви можете впоратися. У стосунках нині буде важко. На роботі варто знайти однодумців.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках закрийте своє серце. А на роботі емоції вам тільки заважатимуть.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Королева мечів"

Захищайте свої позиції. У стосунках буде важко. На роботі захищайтеся від ворогів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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