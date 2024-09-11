П'ятниця, 13-те вересня 2024 року: що категорично заборонено робити

П'ятниця, 13-те, часто викликає особливу обережність, адже багато хто вірить, що цього дня активізуються негативні енергії.

У п'ятницю, 13-те, 2023 року, через забобони та прикмети, існує кілька дій, які категорично заборонено робити, згідно з народними віруваннями:

Не варто починати нові проєкти: вважається, що нові справи, розпочаті в цей день, можуть мати невдачу. Не приймати важливі рішення: підписання угод, початок великих змін або прийняття серйозних рішень у цей день може призвести до несприятливих наслідків. Не варто подорожувати: у цей день рекомендується уникати далеких поїздок, особливо літаком або на кораблі. Не проходити під драбинами: це традиційне забобонне попередження, але в п'ятницю, 13-го, воно вважається особливо невдалим. Уникати ризикованих дій: вважається, що небезпечні дії, як-от екстремальний спорт або навіть прості побутові ризики, можуть призвести до нещасних випадків. Не варто займатися фінансовими справами: будь-які операції з великими грошовими сумами можуть принести втрати. Не варто дарувати або приймати подарунки з числа 13: це число вважається нещасливим, особливо в цей день. Уникати розбивання дзеркал: розбиття дзеркала у п'ятницю, 13-го, може вважатися передвісником довгого періоду невдач. Не залишати речі на роздоріжжях: забобони свідчать, що на перехресті можуть зібратися негативні сили. Не варто конфліктувати або сваритися: вважається, що конфлікти, розпочаті в цей день, можуть затягнутися або призвести до серйозних наслідків.

Хоча багато цих обмежень базуються на забобонах, для деяких людей вони допомагають залишатися обережними та уникати неприємностей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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