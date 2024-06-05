Парад планет улітку 2024 року: езотеричні забобони та прикмети

Під час параду планет зростає цікавість до прикмет та забобон.

3 червня розпочався період параду планет, який буде видно улітку 2024 року.

Зокрема, йдеться про так званий великий парад планет. Цього разу в ньому "візьмуть участь" 6 планет Сонячної системи - Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун.

З погляду езотерики, парад планет оточений різними забобонами та прикметами. Ці вірування часто передаються з покоління в покоління і можуть відображати культурні та духовні традиції певних регіонів. Ось деякі з них:

Парад планет: забобони

Негативний вплив на емоційний стан: вважається, що під час параду планет люди можуть відчувати підвищену тривогу, нервозність або депресію. Це пов'язують з посиленням енергетичних коливань. Збільшення кількості конфліктів: є забобон, що під час параду планет частішають конфлікти і сварки, як на особистому, так і на глобальному рівнях. Людям радять бути особливо обережними у своїх взаємодіях з іншими. Негативний вплив на здоров'я: деякі вважають, що парад планет може негативно вплинути на фізичне здоров'я, викликаючи загострення хронічних захворювань або нові хвороби.

Парад планет: прикмети

Очищення та захист: під час параду планет рекомендується проводити ритуали очищення будинку, наприклад, палити шавлію або ладан. Це вважається особливо ефективним для усунення негативної енергії. Відмова від важливих рішень: вважається, що в цей період не слід приймати важливі рішення або починати нові проєкти, оскільки енергетика може бути нестабільною і впливати на результат. Посилення інтуїції: є прикмета, що під час параду планет інтуїція посилюється. Це сприятливий час для самопізнання, медитації і роботи над своїми внутрішніми потребами. Сни і знаки: вважається, що сни під час параду планет можуть бути пророчими або містити важливі підказки. Людям радять звертати увагу на сни та знаки, які можуть з'явитися у їхньому житті. Захист від негативу: рекомендується носити амулети або талісмани, щоб захистити себе від негативної енергії. Популярними є камені, такі як чорний турмалін або обсидіан, які вважаються захисними.

Парад планет: загальні езотеричні переконання

Енергетичний перехід: парад планет вважається часом енергетичного переходу, коли старі енергії залишаються позаду, а нові можливості відкриваються. Це час для відпускання старих образ і негативних емоцій. Посилення магічних практик: вважається, що будь-які магічні ритуали, проведені під час параду планет, мають особливу силу і можуть дати більш потужні результати.

Ці забобони і прикмети є частиною езотеричної культури і не мають наукового підтвердження. Однак вони можуть бути цікавими для тих, хто захоплюється духовними практиками і бажає використати потенційно посилені енергії під час такого рідкісного астрономічного явища.

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