Пентагон надав Україні пакет на $988 мільйонів з ракетами для HIMARS і безпілотниками

США продовжують допомагати Україні.
Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 988 млн доларів.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційне повідомлення Пентагону.
Новий пакет, що надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці Україні, передбачає виділення боєприпасів для ракетних систем, БПЛА, технічне обслуговування й ремонт озброєнь.
Він, зокрема, включає:
- ракети для HIMARS;
- безпілотники;
- обладнання, компоненти й запасні частини для обслуговування та ремонту артилерійських систем і бронетехніки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конгрес США не голосуватиме за додаткову допомогу Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що Блінкен анонсував допомогу для України на всю суму в $61 млрд.
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