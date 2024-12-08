Пентагон надав Україні пакет на $988 мільйонів з ракетами для HIMARS і безпілотниками

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 988 млн доларів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіційне повідомлення Пентагону.

Новий пакет, що надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці Україні, передбачає виділення боєприпасів для ракетних систем, БПЛА, технічне обслуговування й ремонт озброєнь.

Він, зокрема, включає:

ракети для HIMARS;

безпілотники;

обладнання, компоненти й запасні частини для обслуговування та ремонту артилерійських систем і бронетехніки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що конгрес США не голосуватиме за додаткову допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Блінкен анонсував допомогу для України на всю суму в $61 млрд.

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