Перед миром буде щось страшне: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила передбачення про війну в Україні

Війна в Україні / © ТСН

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила тривожне передбачення про розмову Папи Римського та Путіна.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що під час розмови з Путіним Папа Римський повідомив, що знає про диявольські плани Кремля.

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«Ватикан натякнув Кремлю, що він знає про диявольській плани щодо слабких та найнезахищеніших людей на території України. Тобто щось таке задумали рашисти. І Ватикан сказав так: якщо ви це зробите, у нас не буде вибору, щоб за допомогою якоїсь жінки перевага була на боці України. Ми колись бачили, що перед миром щось буде страшне. І ці події ймовірно йдуть пліч-опліч», — сказала переможниця «Битви екстрасенсів».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.