Перед Водоліями відкриються нові шляхи, а Стрільцям варто бути активішніми: гороскоп за картами Таро на 9 вересня 2023 року

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 червня 2021 року розповідає, що Стрільцям варто бути попереду, а Ракам не варто ставити під удар стосунки.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 червня 2021 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Самітник"

Проведіть цей день у роздумах. Зрозумійте для чого вам ці стосунки та опануйте свої почуття на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Верховна жриця"

Довіряйте внутрішнім відчуттям. Прислухайтеся до голосу серця у коханні. Не відкидайте інтуїцію у розв’язанні робочих питань.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз жезлів"

Щосили рухайтеся вперед. У стосунках обирайте сильних партнерів. Щодо роботи, то час проявити активність.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Вісімка кубків"

Час для втрат настав. Не ставте під удар ваші стосунки. У розв’язанні робочих питань буде відчуття гіркоти втрати.

ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Сімка пентаклів"

Перевірте чи ваші дії не є марними. У стосунках не варто закопувати у землю те, що маєте. У русі кар’єрними сходами виберіть одну, але важливу ціль.

ДІВА (22 серпня-23 вересня)

Карта дня "Башта"

Потурбуйтеся про міцний фундамент, бо наближаються зміни. Уникайте проблем на роботі та в стосунках, щоб все не розвалилося.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Ви отримаєте винагороду. У стосунках очікуйте на приємний сюрприз. А на роботі гідно працюйте.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Шістка мечів"

Не напоріться на рифи проблем. У коханні оминайте сварки, а на роботі - кризові моменти.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж жезлів"

Бути попереду всіх вам пасує. Будьте активнішими у стосунках. А у розв'язанні робочих питань продемонструйте, що ви - вогонь.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Час накопичувати фінанси. Зберіться докупи у стосунках. Оберіть гідний варіант роботи.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Трійка жезлів"

Попереду відкриваються нові шляхи. Виберіть певні пріоритети у стосунках. А на роботі візьміться за новий проєкт.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "П’ятірка жезлів"

Дивіться, аби ваша боротьба не була марною. У стосунках не провокуйте сварку, а в робочих питаннях уникайте конфліктів.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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