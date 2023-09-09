Перед Водоліями відкриються нові шляхи, а Стрільцям варто бути активішніми: гороскоп за картами Таро на 9 вересня 2023 року

Карти Таро допомагають опанувати свої емоції.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 21 червня 2021 року розповідає, що Стрільцям варто бути попереду, а Ракам не варто ставити під удар стосунки.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 21 червня 2021 року для всіх знаків зодіаку в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Самітник"
Проведіть цей день у роздумах. Зрозумійте для чого вам ці стосунки та опануйте свої почуття на роботі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Верховна жриця"
Довіряйте внутрішнім відчуттям. Прислухайтеся до голосу серця у коханні. Не відкидайте інтуїцію у розв’язанні робочих питань.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Туз жезлів"
Щосили рухайтеся вперед. У стосунках обирайте сильних партнерів. Щодо роботи, то час проявити активність.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Вісімка кубків"
Час для втрат настав. Не ставте під удар ваші стосунки. У розв’язанні робочих питань буде відчуття гіркоти втрати.
ЛЕВ (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Сімка пентаклів"
Перевірте чи ваші дії не є марними. У стосунках не варто закопувати у землю те, що маєте. У русі кар’єрними сходами виберіть одну, але важливу ціль.
ДІВА (22 серпня-23 вересня)
Карта дня "Башта"
Потурбуйтеся про міцний фундамент, бо наближаються зміни. Уникайте проблем на роботі та в стосунках, щоб все не розвалилося.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Ви отримаєте винагороду. У стосунках очікуйте на приємний сюрприз. А на роботі гідно працюйте.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Шістка мечів"
Не напоріться на рифи проблем. У коханні оминайте сварки, а на роботі - кризові моменти.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Паж жезлів"
Бути попереду всіх вам пасує. Будьте активнішими у стосунках. А у розв'язанні робочих питань продемонструйте, що ви - вогонь.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Час накопичувати фінанси. Зберіться докупи у стосунках. Оберіть гідний варіант роботи.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Трійка жезлів"
Попереду відкриваються нові шляхи. Виберіть певні пріоритети у стосунках. А на роботі візьміться за новий проєкт.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "П’ятірка жезлів"
Дивіться, аби ваша боротьба не була марною. У стосунках не провокуйте сварку, а в робочих питаннях уникайте конфліктів.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
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