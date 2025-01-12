Переговори між Україною та Росією вже тривають: відома тарологиня шокувала всіх

Перемовини та припинення вогню, а також запрошення України до НАТО. Українські астрологи та тарологи зробили гучні передбачення, які можуть реалізуватися вже цього року.

Про це в ексклюзиві TSN.UA розповіли тарологи.

Перемовини та припинення вогню

Українська тарологиня Анна Атаманова вразила гучним повідомленням. Вона заявила, що перемовини між Україною та Росією вже тривають, але результатів може бути досягнуто тільки восени 2025 року.

Своєю чергою, астрологиня Альбіна Пономаренко розповіла про ймовірну загрозу радикалізації військової ситуації у 2025 році. Однак, зазначила і про сприятливі періоди для укладання угод та створення союзів. А також вразила прогнозом про надходження військової допомоги від західних партнерів. Особливий акцент астрологиня зробила на літаках.

Астролог Влад Росс зробив несподіваний прогноз на конкретну дату, а саме 24-те лютого 2025 року. Саме третя річниця повномасштабного вторгнення росіян в Україну може стати початком припинення вогню та завершення війни.

Щодо запрошення в НАТО Влад Росс також зробив прогноз на 2025 рік. Примітно, що є одна умова, яка може остаточно поставити крапку в цьому питання і Україна таки буде в НАТО. За словами Росса, Дональт Трамп поки не поспішатиме з цією пропозицією. Однак, є шанс, що Байден може посприяти у цьому питання і Україна отримає гарантії вступу до НАТО, а, можливо, і саме запрошення.

Атаманова вважає, що запрошення до НАТО Україна найближчим часом не отримає.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп планує підготувати мирну угоду між Україною та Росією до Великодня. Трамп обіцяв завершити війну за 24 години, але не розкрив деталей. Науковий експерт Роберт Кларк вважає, що угода можлива, залежно від поступок Путіна і готовності Зеленського до компромісів.

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