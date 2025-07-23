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- Астрологія
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Переговори з Росією: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням
Яна Пасинкова зробила передбачення щодо мирних переговорів з Росією.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення щодо переговорів України та Росії у Туреччині. Вона зазначила, що це «можливість поторгуватись із Росією».
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова вважає, що перемовини з РФ у Туреччині все ж мають сенс. Адже це може вплинути на обміни та репарації.
«Це дає можливість поторгуватись з Росією. І цей торг стосується відшкодувань, тобто репарацій, обмінів. Тобто що ми і на що міняємо», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.