Переговори з Росією: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням

Війна Росії проти України / © ТСН

Реклама

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення щодо переговорів України та Росії у Туреччині. Вона зазначила, що це «можливість поторгуватись із Росією».

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова вважає, що перемовини з РФ у Туреччині все ж мають сенс. Адже це може вплинути на обміни та репарації.

Реклама

«Це дає можливість поторгуватись з Росією. І цей торг стосується відшкодувань, тобто репарацій, обмінів. Тобто що ми і на що міняємо», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.