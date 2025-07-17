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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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795
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Перелом війни в Україні та ракетні удари по Москві: астролог Влад Росс шокував передбаченням

Астролог зробив нове передбачення про війну в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Влад Росс

Влад Росс / © ТСН

Відомий астролог Влад Росс зробив нове передбачення про війну в Україні. Він розповів, що наша держава переможе агресорку, а по Москві ще полетять українські ракети.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

Влад Росс зазначив, що 13 липня стався перелом у війні Росії проти України. А вже у серпні на Москву полетять українські далекобійні та балістичні ракети.

«Зараз відбувся перелом війни в Україні. Мій прогноз збувається: після 13 числа зовсім змінилась війна в Україні. Україна у цій війні вже перемогла, бо 13 липня стався великий перелом. Тоді Трамп заявив про допомогу із ППО та далекобійні ракети. Вони ще полетять по Москві. Серпень — це найжахливіший місяць для РФ. Інфляція, падіння банківської система та ракетні удари. 13 липня включився гороскоп перемоги України у цій війні», — сказав він.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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