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Перемога буде нескоро: тарологиня розповіла, коли закінчиться війна, та чи нападе Білорусь

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Перемога буде нескоро: тарологиня розповіла, коли закінчиться війна, та чи нападе Білорусь

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Тарологиня, переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, що війна в Україні закінчиться нескоро.

Також українцям потрібно бути готовими до нападу з боку Білорусі

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню УНІАН. 

За словами тарологині, війна триватиме 15 місяців, проте закінчиться перемогою України. 

"За термінами, які показують карти на сьогодні, ми переможемо через 15 місяців з моменту початку війни. Поки карти показують так. Що буде далі - потрібно дивитися за місцем і регулярно, оскільки війна - це сотні тисяч рішень щодня і картинка може і буде змінюватися", - вважає Пасинкова. 

Також тарологиня попередила українців про ймовірний напад з боку Білорусі. 

"З боку Білорусі на нашу землю прийде смерть. Навіть не сумнівайтеся в цьому. Наше завдання цього разу бути в повній бойовій готовності", - наголосила Пасинкова. 

За словами тарологині, після війни в Україні очікується економічний прорив та зміна системи. Пасинкова розповіла, що лише тоді українців заживуть багато та будуть в безпеці. 

Нагадаємо, астролог Влад Росс вважає, що у серпні ж відбудеться переломний момент у війні, а до листопада ЗСУ виженуть російських окупантів з усієї території України.

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