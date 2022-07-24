Перемога буде нескоро: тарологиня розповіла, коли закінчиться війна, та чи нападе Білорусь

Тарологиня, переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, що війна в Україні закінчиться нескоро.
Також українцям потрібно бути готовими до нападу з боку Білорусі.
Про це вона сказала в інтерв'ю виданню УНІАН.
За словами тарологині, війна триватиме 15 місяців, проте закінчиться перемогою України.
"За термінами, які показують карти на сьогодні, ми переможемо через 15 місяців з моменту початку війни. Поки карти показують так. Що буде далі - потрібно дивитися за місцем і регулярно, оскільки війна - це сотні тисяч рішень щодня і картинка може і буде змінюватися", - вважає Пасинкова.
Також тарологиня попередила українців про ймовірний напад з боку Білорусі.
"З боку Білорусі на нашу землю прийде смерть. Навіть не сумнівайтеся в цьому. Наше завдання цього разу бути в повній бойовій готовності", - наголосила Пасинкова.
За словами тарологині, після війни в Україні очікується економічний прорив та зміна системи. Пасинкова розповіла, що лише тоді українців заживуть багато та будуть в безпеці.
Нагадаємо, астролог Влад Росс вважає, що у серпні ж відбудеться переломний момент у війні, а до листопада ЗСУ виженуть російських окупантів з усієї території України.
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