Нумерологиня Нонна Мусалян назвала небезпеку перемовин 15.05 / © ТСН

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Днями в Україні вчергове звернули увагу на те, що російський президент Володимир Путін у війні проти нашої країни так чи інакше використовує певну комбінацію цифр, де вкотре фігурує містичне число 6.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Торік нумерологи прокоментували те, що армія РФ запускала по Україні декілька разів по 36 «Шахедів» і стільки ж ракет. За даними езотериків, у нумерології це число руйнувань.

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А днями Путін зробив заяву, що пропонує почати переговори 15 травня, хоча досі остаточно й невідомо, буде він там присутній особисто чи направить своїх представників. Дописувачі в соцмережах звернули увагу, що в сумі ці цифри хоча й не дорівнюють 36, але знову є число 6.

Але як розповіла в коментарі для ТСН.ua нумерологиня та неопсихологиня Нонна Мусалян, говорячи про число 15, насправді річ не в шістці.

«Так, у сумі — шість, але 15 — це енергія диявола. Це 15 аркан з точки зору нумерології. Це якщо ми беремо по арканах, по енергіях. Може бути обман, якась спокуса, якийсь підступ, маніпуляція. А ще цей день дає суму 20 (15+5)», — каже Нонна Мусалян.

Про число 20 вона розповідає, що це може означати і те, що цього дня можуть бути ухвалені рішення, оскільки двадцять у системі таро означає суд.

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«Або ця зустріч буде знаковою для нас, або буде погіршення у військовому плані», — припускає Нонна Мусалян.

І на її думку, і на думку інших українських нумерологів, у Кремлі є свої шамани та езотерики.

«Там точно є. Можливо, вони якісь коди й використовують», — каже нумерологиня.

Вона додає, що дата початку повномасштабного вторгнення, цифри 2 і 4, в сумі, як і 1+5, дають 6.

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«Загалом числа 3, 6 і 9 дуже сильні», — резюмує Нонна Мусалян.

Раніше повідомлялося про те, що відомий астролог назвав дату, коли закінчиться війна.

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