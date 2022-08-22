Переможець "Битви екстрасенсів" розповів, чи вдасться звільнити всі захоплені території України

Переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв вважає, що російська армія більше не зможе наступати. Тепер ЗСУ розпочнуть звільнення окупованих населених пунктів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Главреду".

На його думку, всі захоплені території звільнити до кінця року, найімовірніше, не вдасться.

"Деякі міста звільнять – так. Деякі – ні. Ви повинні розуміти, що взагалі енергія війни вона вже закінчилася, як така для деяких міст. Ви повинні розуміти, що це – поетапна ситуація. Це не буде так, що там хтось прийде і скаже: "Все!", - зазначив він.

За його прогнозом, визволення розпочнеться з півдня України. Херсон та область буде звільнено, але це буде дуже непросто.

"Херсон буде одним з перших деокупованих міст. І це не може не радувати, бо енергетично я вже бачу його деокупованим. І там, звичайно, просто… Жах, який вони там залишили і залишать, це буде ще та, як говориться, Буча", - сказав Гордєєв.

На думку екстрасенса, всі території повернуться до України і дуже скоро.

"За датами, я навіть не можу вам сказати. Але це буде дуже скоро. І цих людей (колаборантів - ред.) там уже не буде. Тобто вже не буде Херсона, в якому якісь люди кричать "ми за Росію", не буде Маріуполя, Донецька та Луганська, які будуть за Росію, не буде Криму "ми за Росію“, тобто ми повинні зрозуміти, що ті люди, які зараз за Росію, вони побіжать до Росії", - резюмував Гордєєв.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи спрогнозували терміни закінчення бойових дій.

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