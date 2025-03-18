Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, чи поверне Україна свої території

Екстрасенска зробила передбачення, чи поверне Україна свої території з-під російської окупації. Що вона сказала?

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, які території Україні вдасться повернути з-під російської окупації. Екстрасенска дала втішний прогноз.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Екстрасенску запитали, чи вдасться Україні повернути з-під окупації свої території.

"Чотири землі чи чотири населені пункти підуть на десь на 2-2,5 роки без права, щоб ми щось робили. Навіть якщо в паперах буде написано, що якісь території підуть за Росією і ми не можемо 50 років їх відвоювати. То мину 2,5 роки і там поговоримо. Далі чорна хмара понесеться не від них до нас, а це вже буде навпаки", - сказала Яна Пасинкова.

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