Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила подію, до якої "Україна не готова"

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про те, що в "Україні чекають на важливого гостя".

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову запитали, чи справді наступні 8 тижнів будуть дуже складними для України. На це вона зазначила, що українці пережили уже дуже багато та нічого нового не очікується.

"Ми чекаємо дуже цікавого, знаменитого та важливого гостя. Це єдине, чого ми не бачили та не готові до цього", - сказала Яна Пасинкова.

Нагадаємо, мольфарка назвала рік, коли закінчиться війна в Україні.

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