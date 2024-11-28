Переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про зброю для України

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова зробила передбачення щодо того, чи зможе Україна захищатись від нових російських ракет.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкову запитали, чи матиме Україна захист від нових російських ракет, на кшталт тієї, якою окупанти обстріляли Дніпро. На це вона зазначила, що наша країна зможе захищатись.

"Так. Ми бачили, що у квітні буде дуже велика підтримка та допомога від наших партнерів. Це захист неба та землі", - сказала переможниця "Битви екстрасенсів".

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