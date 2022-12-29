Переможний листопад: зірка "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв передбачив, коли закінчиться війна в Україні

11 місяць 2023-го стане стабільним для України.
Переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв назвав листопад 2023 року знаковим. За його словами, це не буде замороження бойових дій, однак ситуація для України стане легшою.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв.
"11 місяць стане стабільним, однак все залежить зараз від людей. На даний час, якщо нічого не зміниться в енергетиці, якщо люди будуть йти тим самим шляхом, який запланували, то може бути завершення війни саме у цей період", - зазначив екстрасенс.
Воночас він не наважився стовідсотково передбачити завершення війни саме восени 2023-го, однак те, що у цей період не буде замороження війни, а стабільність з'явиться, він підтвердив.
"Я бачу, що ситуація стає набагато легшою. За умови допомоги партнерів, 11-й місяць може стати переможним для України", - сказав Гордєєв.
Напередодні астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua сказав, що у 2023 році такої країни як Російська Федерація взагалі не існуватиме. Також він назвав прізвище бажаного для України та цивілізованого світу наступника російського очільника.
Читайте також: