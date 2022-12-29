Переможний листопад: зірка "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв передбачив, коли закінчиться війна в Україні

Переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв назвав листопад 2023 року знаковим. За його словами, це не буде замороження бойових дій, однак ситуація для України стане легшою.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв.

"11 місяць стане стабільним, однак все залежить зараз від людей. На даний час, якщо нічого не зміниться в енергетиці, якщо люди будуть йти тим самим шляхом, який запланували, то може бути завершення війни саме у цей період", - зазначив екстрасенс.

Воночас він не наважився стовідсотково передбачити завершення війни саме восени 2023-го, однак те, що у цей період не буде замороження війни, а стабільність з'явиться, він підтвердив.

"Я бачу, що ситуація стає набагато легшою. За умови допомоги партнерів, 11-й місяць може стати переможним для України", - сказав Гордєєв.

Напередодні астролог Влад Росс в інтерв'ю ТСН.ua сказав, що у 2023 році такої країни як Російська Федерація взагалі не існуватиме. Також він назвав прізвище бажаного для України та цивілізованого світу наступника російського очільника.

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