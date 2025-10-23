ТСН у соціальних мережах

Переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням про "кінець" Путіна

Екстрасенска передбачила смерть Путіна.

Переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням про "кінець" Путіна

Путін

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила смерть російського диктатора Путіна.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиню запитали, чи можливо в Угорщині ліквідувати Путіна. На це вона відповіла, що «кінець не за горами».

«Я вам так скажу — кінець не за горами. Ми з вами його обов’язково побачимо та відсвяткуємо», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологиня попередила про небезпечний місяць і тяжкі випробування для України

