Переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала передбаченням про "кінець" Путіна

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила смерть російського диктатора Путіна.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Тарологиню запитали, чи можливо в Угорщині ліквідувати Путіна. На це вона відповіла, що «кінець не за горами».

«Я вам так скажу — кінець не за горами. Ми з вами його обов’язково побачимо та відсвяткуємо», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

