Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала дату масштабної атаки РФ на Україну

Тарологиня Яна Пасинкова

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Відома тарологиня і переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова вважає, що росіяни збираються із силами і найнебезпечнішим моментом для України буде період із 12 по 20 травня.

Про це переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова розповіла, розклавши карти Таро під час ефіру на своєму ютуб-каналі.

«Ми з вами дивилися небезпечні дні і місця в травні… Загроза масованих російських атак… Збирають вони силушку свою з 12 по 20 травня — найнебезпечніший момент», — каже переможниця «Битви екстрасенсів».

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Раніше Яна Пасинкова розповіла, що ймовірне оголошення про припинення вогню в Україні може виглядати привабливо на папері, однак його виконання неможливе, поки існують глибокі внутрішні проблеми.

*Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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