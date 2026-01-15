- Дата публікації
Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала місто, після окупації якого Росія хоче закінчити війну
Яна Пасинкова передбачила плани окупантів та заявила, що після захоплення Одеси росіяни, ймовірно, планували закінчити війну.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що Росія планувала вийти до Одеси і після окупації півдня України закінчити війну.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова підтвердила, що окупанти хотіли окупувати південь України і, ймовірно, таким чином закінчити війну.
«Планувала, бо ми з вами бачили плани, які були пов’язані з водою, переправами», — сказала вона.
Тарологиня наголосила, що окупантам це не вдасться
Яна Пасинкова зазначила, що хоч і російські війська у фейковому Придністров’ї заблоковані, проте загроза для України зберігається.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.