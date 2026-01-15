Переможниця "Битви екстрасенсів" назвала місто, після окупації якого Росія хоче закінчити війну

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що Росія планувала вийти до Одеси і після окупації півдня України закінчити війну.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова підтвердила, що окупанти хотіли окупувати південь України і, ймовірно, таким чином закінчити війну.

«Планувала, бо ми з вами бачили плани, які були пов’язані з водою, переправами», — сказала вона.

Тарологиня наголосила, що окупантам це не вдасться

Яна Пасинкова зазначила, що хоч і російські війська у фейковому Придністров’ї заблоковані, проте загроза для України зберігається.

