Переможниця "Битви екстрасенсів" ошелешила передбаченням про покарання для РФ через війну в Україні

Яна Пасинкова

Реклама

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що Європа планує суворо покарати Росію через війну в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зауважила, що ЄС дійсно готує суворі санкції проти Росії.

Реклама

«ЄС дійсно готує санкції проти Росії. Причому це буде агресивний та довготриваючий процес і проєкт цих санкції. На Росію це вплине погано. Дуже-дуже погано. Це гарні новини», — сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.