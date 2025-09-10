- Дата публікації
Категорія
- Астрологія
Переможниця "Битви екстрасенсів" ошелешила передбаченням про покарання для РФ через війну в Україні
Екстрасенска передбачила нові санкції проти РФ.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що Європа планує суворо покарати Росію через війну в Україні.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зауважила, що ЄС дійсно готує суворі санкції проти Росії.
«ЄС дійсно готує санкції проти Росії. Причому це буде агресивний та довготриваючий процес і проєкт цих санкції. На Росію це вплине погано. Дуже-дуже погано. Це гарні новини», — сказала Яна Пасинкова.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.