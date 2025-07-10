Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила головну подію літа: "Повернення свого"

Яна Пасинкова назвала головну подію літа

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Переможниця «Битви екстрасенсів» тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про головну подію літа.

Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова передбачила головну подію літа 2025 року. На її думку, це може бути повернення чогось цінного.

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«Давайте про хороше: повернення свого додому. Це стосується людей, вивезених цінностей, необов’язково за період повномасштабної, можливо, й раніше. Також це стосується і землі», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.