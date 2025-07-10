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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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364
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Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила головну подію літа: "Повернення свого"

Яна Пасинкова зробила передбачення на літо 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова назвала головну подію літа

Яна Пасинкова назвала головну подію літа

Переможниця «Битви екстрасенсів» тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про головну подію літа.

Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова передбачила головну подію літа 2025 року. На її думку, це може бути повернення чогось цінного.

«Давайте про хороше: повернення свого додому. Це стосується людей, вивезених цінностей, необов’язково за період повномасштабної, можливо, й раніше. Також це стосується і землі», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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