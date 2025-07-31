- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 708
- Час на прочитання
- 1 хв
Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила нові катастрофи у Росії: що станеться
Яна Пасинкова переконана, що на Росію чекають нові негаразди.
Переможниця «Битви екстрасенсів» тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про ймовірні катастрофи у Росії.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Тарологиню запитали її глядачі, чи будуть у РФ ще якісь негаразди після потужного землетрусу. Вона переконана, що на РФ чекають катастрофи.
«Так, будуть. Це буде пов’язано зі всім, що стосується води. Друге — якось вони масово всі «об**руться». Це смішно, але там буде якась «паличка», вірус, холера. Головне, щоб воно знало кордони», — сказала Яна Пасинкова.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.