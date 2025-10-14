ТСН у соціальних мережах

Астрологія
495
1 хв

Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила перемир'я між РФ та Україною: коли це станеться

Тарологиня розповіла, коли можливе перемир’я у війні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що під час Олімпіади-2026 і справді можливе часткове перемир’я у війні Росії та України.

Про це вона заявила на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що навіть якщо перемир’я буде, то не скрізь. Вона додала, що це ніхто не контролюватиме.

«Воно можливе на деяких територіях, його неможливо контролювати скрізь і воно не буде контрольоване. Десь буде дійсно тихо, а десь — ні», — сказала тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше астролог Влад Росс заявив, що війна в Україні може закінчитися 2026 року.

495
