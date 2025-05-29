Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила "початок кінця" у війні Росії проти України

Війна Росії проти України / © ТСН

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила «початок кінця» Росії у війні проти України.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

«Ми з вами дізнаємось гарні новини вже до 8 місяця. Гарні новини типу якесь оновлення влади, щось нове. І що стосується воєнної ситуації, то як тільки росіяни думатимуть, що вони на коні та оголосять про свої успіхи — тоді буде початок кінця», — сказала Яна Пасинкова.

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Естрасенска також спрогнозувала події, які свідчитимуть про провал Росії.

«Звільнення якоїсь конкретної особи, її випустять з неволі. Це якась така людина значима. Варіанти два — або звільнять на свободу або від „страждань“, — заявила переможниця „Битви екстрасенсів“.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.