Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила подію після якої закінчиться війна в Україні

Яна Пасинкова

Росіяни продовжуватимуть обстрілювати Україну аж до підписання мирного плану. Потужний удар означатиме закінчення війни.

Про це сказала переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що росіяни і надалі обстрілюватимуть Україну, використовуючи всі види озброєння.

«І так буде аж до типу „мирного плану“, щоб це не було, але це буде „угода з дияволом“. А от потім після цього буде серйозний удар. Одне і те саме: мир, удар і потім їм кінець», — сказала вона.

Нагадаємо, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення на 2026 рік. Вона наголосила, що війна цього року не закінчиться.