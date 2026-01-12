ТСН у соціальних мережах

Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила подію після якої закінчиться війна в Україні

Яна Пасинкова передбачила подію після якої закінчиться війна в Україні.

Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Росіяни продовжуватимуть обстрілювати Україну аж до підписання мирного плану. Потужний удар означатиме закінчення війни.

Про це сказала переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що росіяни і надалі обстрілюватимуть Україну, використовуючи всі види озброєння.

«І так буде аж до типу „мирного плану“, щоб це не було, але це буде „угода з дияволом“. А от потім після цього буде серйозний удар. Одне і те саме: мир, удар і потім їм кінець», — сказала вона.

Нагадаємо, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення на 2026 рік. Вона наголосила, що війна цього року не закінчиться.

