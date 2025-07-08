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- Астрологія
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Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила покарання для Росії: “Є дійсно хороші новини"
Яна Пасинкова зробила нове передбачення щодо Росії. Що вона сказала?
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про покарання для Росії. Вона зазначила, що проти агресорки готують нові санкції.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова передбачила реальне покарання для РФ у вигляді санкцій.
«Є дійсно хороші новини. Готують санкції проти Росії. Будуть такі палки в колесах, яких до цього не було. Руки будуть зв’язані по швах, але є дві країни, які перші пів року допомагатимуть обходити санкції. Але і ця допомога закінчиться дуже швидко. Таке мені подобається», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.