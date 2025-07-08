Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила покарання для Росії: “Є дійсно хороші новини"

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про покарання для Росії. Вона зазначила, що проти агресорки готують нові санкції.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова передбачила реальне покарання для РФ у вигляді санкцій.

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«Є дійсно хороші новини. Готують санкції проти Росії. Будуть такі палки в колесах, яких до цього не було. Руки будуть зв’язані по швах, але є дві країни, які перші пів року допомагатимуть обходити санкції. Але і ця допомога закінчиться дуже швидко. Таке мені подобається», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.