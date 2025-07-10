Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, що хоче окупувати Росія та попередила про хитрий план

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про плани росіян на фронті.

Про це вона розповіла на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що росіяни мають наміри взяти в оточення ймовірно два населених пункти України.

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«Перед ними стоїть завдання до восьмого місяця приєднати дві точки, два населених пункти, два міста. Два чогось. Вони не планують різких атак у лоб. Вони планують обхід, оточення. Такі в них плани і хай вони не збуваються», — сказала екстрасенска.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.