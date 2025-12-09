Переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила важливу для України подію: "Станеться швидко"

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачає кінець правління диктатора Путіна у РФ.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зауважила, що для України головне — це перемогти російського диктатора Путіна.

«Головне перемогти отого бункерного, бункерну матрьошку і всіх копій. А так воно і станеться. І це станеться ой дуже швидко, швидше, ніж ми з вами всі думаємо чи можемо уявити. І вже нового короля туди готують. Я б сказала, якогось такого велосатого чи чорнявого», — передбачила вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.