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- Астрологія
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Переможниця "Битви екстрасенсів" попередила про нову небезпеку через війну в Україні: "Неочікувано"
Екстрасенска передбачила наступ російської армії на півдні України. Вона розкрила плани росіян у війні.
Росіяни можуть готувати удар на ще одному напрямку фронту. Йдеться про Херсонську та Миколаївську область.
Про це на своєму ютуб-каналі сказала тарологиня, переможниця «Битви екстрасенсів» Яна Пасинкова.
«Готують удар. Готують його неочікувано. Неочікуваність буде. Будьте обережні і передайте знайомим. Вони думають зробити такий ефект: прийти з неочікуваного місця. Це там, де ніхто не чекає, накидати якогось мотлоху і по ньому приїхати. Це може бути якесь озеро чи болото, зруйнований міст. Вони з собою везуть багато палиць. У них великі збори, щоб все позакидати і — ось ми тут. Треба чекати там, де не чекаємо», — сказала Яна Пасинкова.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.