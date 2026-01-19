Переможниця "Битви екстрасенсів" попередила про підлі плани Росії: "Хоче примусити до капітуляції"

Яна Пасинкова

Росія може продовжити масовані атаки по українській енергетичній системі, щоб змусити нашу державу до капітуляції.

Про це на своєму ютуб-каналі передбачила переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова.

Екстрасенска зазначила, що російські окупанти можуть намагалися зробити в Україні блекаут.

«Така загроза є. Щось пов’язане з цифрою сім. Це може бути дата. Це може бути якось пов’язано з адресою, з координатами. Отаке нехай не збувається», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.