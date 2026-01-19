- Дата публікації
Переможниця "Битви екстрасенсів" попередила про підлі плани Росії: "Хоче примусити до капітуляції"
Яна Пасинкова передбачає, що російські окупанти можуть знову атакувати українську енергосистему.
Росія може продовжити масовані атаки по українській енергетичній системі, щоб змусити нашу державу до капітуляції.
Про це на своєму ютуб-каналі передбачила переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова.
Екстрасенска зазначила, що російські окупанти можуть намагалися зробити в Україні блекаут.
«Така загроза є. Щось пов’язане з цифрою сім. Це може бути дата. Це може бути якось пов’язано з адресою, з координатами. Отаке нехай не збувається», — сказала вона.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.