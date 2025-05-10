Переможниця "Битви екстрасенсів" розповіла, чи можливе припинення вогню

ЗСУ / © ТСН.ua

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Оголошення про припинення вогню може виглядати привабливо на папері, однак його виконання неможливе, поки існують глибокі внутрішні проблеми.

Про це розповіла переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова на своєму ютуб-каналі.

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«Тільки ми вчора чи позавчора з вами бачили, що оголошена тиша і через декілька хвилин вже по нас почало летіти. Завершення вогню. Ну, картинка може бути красива. Домовитися можна. Підписати можна все, що заводимо. Виконати це неможливо. Доки живе, доживає „болото“, „болотяні мешканці“, ми з вами не можемо розраховувати на ніяке припинення вогню, мир, безпеку», — розповіла вона.

*Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко заявляв, що РФ намагається видати за перемир’я лише припинення ударів дронами та ракетами в глибокому тилу, ігноруючи ситуацію на лінії зіткнення.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін оголосив про триденне перемир’я з нагоди 9 травня.

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