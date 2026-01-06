ТСН у соціальних мережах

494
1 хв

Переможниця "Битви екстрасенсів" розповіла, коли в Україні скасують воєнний стан

Тарологиня передбачила скасування воєнного стану до 2 років.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова розповіла, коли закінчиться війна в Україні та скасують воєнний стан.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

«До завершення воєнного стану у нас з вами до 2 років. Але тут цікаво, спочатку буде завершення воєнного стану, а вже потім буде остаточний мир. Отака історія», — сказала тарологиня.

Також Яна Пасинкова вважає, що 2027 року в Україні можуть відбутись вибори.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

494
