Переможниця "Битви екстрасенсів" розповіла, коли в Україні скасують воєнний стан
Тарологиня передбачила скасування воєнного стану до 2 років.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова розповіла, коли закінчиться війна в Україні та скасують воєнний стан.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
«До завершення воєнного стану у нас з вами до 2 років. Але тут цікаво, спочатку буде завершення воєнного стану, а вже потім буде остаточний мир. Отака історія», — сказала тарологиня.
Також Яна Пасинкова вважає, що 2027 року в Україні можуть відбутись вибори.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.