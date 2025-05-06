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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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4174
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Переможниця “Битви екстрасенсів” розповіла про розкриття таємниці про війну в Україні

Яна Пасинкова передбачила розриття важливої таємниці у війні Росії проти України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Війна

Війна в Україні / © ТСН.ua

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила, що скоро світ почує ще одну таємницю Росії щодо війни в Україні.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яну Пасинкова запитали, чому диктатор Путін в одному із своїх коментарів заговорив про те, що «Росію хотіли примусити використати ядерну зброю» у війні проти України. Екстрасенка вважає, що заява Путіна — це не випадковість.

«Більше двох днів, двох тижнів чи двох місяців росіяни не зможуть це приховувати. Вони не зможуть приховати цю таємницю. Їм доведеться за це виправдовуватись. Я не знаю, що це за таємниця, але ми точно про неї почуємо», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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