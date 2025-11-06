Переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала новим передбаченням про війну: "Сюрприз" з боку Білорусі"

Яна Пасинкова

Реклама

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова шокувала новим передбаченням про війну в Україні. Вона зазначила, що РФ може готувати щось небезпечне.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова заявила, що у Росії ще є «нерозіграна карта».

Реклама

«Мені здається, що основний „сюрприз“ для нас Росія підготувала з боку Білорусі. Оце така ще досі не розіграна карта. Таке нехай не збувається», — сказала Яна Пасинкова.

Раніше переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.