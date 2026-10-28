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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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862
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Переможниця "Битви екстрасенсів" шокувала віщим сном про Україну: "Буде три етапи"

Відома тарологиня зробила передбачення про те, що чекає на Україну в майбутньому та розказала про свій віщий сон.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Тарологиня зробила передбачення про майбутнє України

Тарологиня зробила передбачення про майбутнє України / © УНІАН

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова розповіла, що їй приснився віщий сон про Україну. Вона наголосила, що він свідчить про те, що у нас все буде добре.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що їй приснився віщий сон про майбутнє нашої країни.

«Кадр перший — це ворона збиває лелеку нашого. Кадр другий — велика вода, потоп, затоплення. Тобто проблеми від води, від рідини. І третє — це просто сонечко. От просто яскраве сонечко. Я думаю, що це хронологія подій. Зараз ми десь з вами на першому етапі перебуваємо. Ну то нічого, значить, прорвемось», — наголосила переможниця «Битви екстрасенсів».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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