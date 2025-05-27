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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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45
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Переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням про важливу подію у 2025 році

Яна Пасинкова передбачила важливу подію у 2025 році, яка стосується США та війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трамп і Путін

Трамп і Путін / © ТСН.ua

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про США та війну в Україні. Вона переконана, що ця країна змінить своє ставлення до Росії.

Про це екстрасенска сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова переконує, що США ще «здивують Україну».

«Штати до кінця року, а це друга половина 2025 року здивують нас у гарному сенсі цього слова. Йдеться про ставлення до Росії та конкретних дій до росіян», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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