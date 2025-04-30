Переможниця "Битви екстрасенсів" зробила несподіване передбачення про мирні переговори

Війна в Україні / © Associated Press

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Переможниця «Битви екстрасенсів«, тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення стосовно мирних переговорів. Вона наголосила, що США та Росія грають у подвійну гру.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Переможниця «Битви екстрасенсів» зазначила, що попри все, українці радітимуть цій «битві хитрості».

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«Ми бачили подвійну, а то й потрійну гру. Як з боку США, так і Росії. Історія тут така, що хтось когось переграє. І коли завершиться ця битва хитрості, ми радітимемо, як це закінчиться», — сказала Яна Пасинкова.